Выборы на пост главы администрации начались в Гагаузской автономии Молдавии

Предвыборные опросы показали, что во второй тур могут попасть четыре кандидата — Георгий Узун из оппозиционной Партии социалистов, Евгения Гуцул из оппозиционной партии «Шор», независимые кандидаты Дмитрий Кроитор и Виктор Петров.