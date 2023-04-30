Выборы на пост главы администрации начались в Гагаузской автономии Молдавии

Всего на выборах главы администрации (башкана) Гагаузии участвуют восемь кандидатов. Семь из них являются независимыми.
Предвыборные опросы показали, что во второй тур могут попасть четыре кандидата — Георгий Узун из оппозиционной Партии социалистов, Евгения Гуцул из оппозиционной партии «Шор», независимые кандидаты Дмитрий Кроитор и Виктор Петров.
20 местных и 53 международных наблюдателя из США, Польши, Турции, Франции, Украины и Швеции следят за процессом голосования. Правительство Молдавии отказало в регистрации посольства РФ. Российская сторона назвала действия государства «дискриминационным шагом».
Избирательные пункты закроют в 9 вечера. Предварительные результаты голосования планируют огласить в ночь на понедельник.
Второй тур запланирован на 14 мая в случае, если на первом этапе никто из кандидатов не получит больше 50% голосов.
Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала деятелей культуры поспособствовать европеизации страны.