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Глава крымского минтуризма Волченко: на полуострове упростят логистику для туристов

Общество
Глава крымского минтуризма Волченко: на полуострове упростят логистику для туристов

Глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходе к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова.

«Огромное внимание главой республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы», — сказал Волченко.

Он также отметил, что будут проводиться досмотровые мероприятия, которые необходимы для обеспечения безопасности.

Туристический информационный центр начнет работу уже в майские праздники. Его сотрудники будут оказывать помощь отдыхающим, прибывшим в Крым на автомобилях.

Ранее Константинов заявил о попытках Киева посеять панику в гражданах России через атаки на Крым.
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