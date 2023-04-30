Глава крымского минтуризма Волченко: на полуострове упростят логистику для туристов

Глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходе к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова.
«Огромное внимание главой республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы», — сказал Волченко.
Он также отметил, что будут проводиться досмотровые мероприятия, которые необходимы для обеспечения безопасности.
Туристический информационный центр начнет работу уже в майские праздники. Его сотрудники будут оказывать помощь отдыхающим, прибывшим в Крым на автомобилях.
Ранее Константинов заявил о попытках Киева посеять панику в гражданах России через атаки на Крым.