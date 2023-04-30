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Папа Римский Франциск назвал аборты «бессмысленными» и раскритиковал гендерную теорию

Общество
Папа Римский Франциск назвал аборты «бессмысленными» и раскритиковал гендерную теорию

В своем выступлении в Будапеште папа римский Франциск осудил аборты и гендерную теорию, называв их примерами «идеологической колонизации». Об этом сообщает издание Catholic News Agency.

«Это пагубный путь, по которому идут те формы "идеологической колонизации", которые отменили бы различия, как в случае с так называемой гендерной теорией, или поставили бы перед реальностью жизни упрощенные концепции свободы. Например, восхваляя как прогресс бессмысленное «право на аборт», что всегда является трагическим поражением», — рассказал понтифик.

Глава католической церкви призвал к построению Европы, в центре которой находится человеческая личность и ее народы, с эффективной политикой в отношении рождения и семьи.

Перед выступлением он встретился с президентом Венгрии и премьер-министром, чьи инициативы помогли улучшить демографическую ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Будапешт папа встретился с украинскими беженцами.
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