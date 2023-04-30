Дмитрий Колдун рассказал, как продюсеры «Фабрики звезд» привезли ему будущую жену в качестве приза

Певец Дмитрий Колдун признался, что во времена «Фабрики звезд» продюсеры привезли ему будущую жену в качестве приза. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на концерте, посвященном 20-летию музыкального реалити-шоу.
Музыкант сообщил, что ему было одиноко и трудно находиться вдали от родного дома в течении двух месяцев. Так же его тяготила разлука с любимой, которая находилась в Минске.
Во время проекта «Фабрика звезд» многие начали новые отношения со своими коллегами по цеху, но исполнитель не входил в их число. Со своей избранницей певец был знаком еще со школы.
Ранее стало известно, что Дмитрий Колдун в будущем обязательно прибегнет к пластике.