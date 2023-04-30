Американский политолог Най: война между США и Китаем станет смертельной ошибкой

Профессор Гарвардского университета и автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най заявил, что война между Соединенными Штатами и Китаем станет смертельной ошибкой.
«Единственным вариантом уничтожить друг друга или стать угрозой существования — это вляпаться в войну», — сказал он в интервью китайской газете Global Times.
Политолог считает, что угроза похожа на ту, что была в 1914 году, когда великие европейские державы думали, что их армии вернутся домой к Рождеству и все прояснится. Вместо этого они оказались втянуты в четырехлетнюю войну.
Потенциальная угроза, по мнению Ная, заключается в том, что Вашингтон может совершить ошибку, как когда-то Европа просчиталась перед началом Первой мировой войны.
Ранее американские СМИ сообщили о намерении Вашингтона ограничить инвестиции США в Китай.