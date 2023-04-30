Певица Люся Чеботина надеется стать сильнее с помощью Киркорова

Российская певица Людмила Чеботина рассказала, как Филипп Киркоров влияет своим появлением на жизни людей. Девушка считает, что их встреча была предначертана судьбой. Об этом звезда сообщила корреспонденту 5-tv.ru за кулисами шоу «Авторадио. 30 лет. Классика».
Автор хита «Солнце Монако» считает, что Филипп появляется в жизни девушек в самый трудный момент, будь то личная жизнь или карьера. Певица призналась, что дуэт с Киркоровым сделает ее «глобально сильнее».
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