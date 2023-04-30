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Олимпийская спортсменка Мара Ямаути раскритиковала участие транс-женщины в женском забеге в Лондоне

Спорт
Олимпийская спортсменка Мара Ямаути раскритиковала участие транс-женщины в женском забеге в Лондоне

Транс-женщина участвовала в женском марафоне в Лондоне и дошла до финала после более 6000 участниц. В спортсменке зрители узнали 54-летнего персонального тренера, биологического мужчину Гленика Фрэнка, неоднократно до этого участвовавшего в мужских марафонах, но ни разу не одержавшего победу.

Спортсменка, занявшая шестое место в марафоне на Олимпийских играх в Пекине, третья по скорости женщина в беге на дистанции в истории Великобритании Мара Ямаути прокомментировала участие Фрэнка в забеге, назвав неправильным допуск биологического мужчины к женским соревнованиям.

«Почти 14 000 женщин финишировали в худшем положении из-за него», — заявила атлетка.

В забеге участвовало 20 123 женщин, среди которых транс-спортсмен занял 6160 место, обойдя около 14 000 соперниц. При этом, исходя из затраченного на прохождение дистанции время, в марафоне среди мужчин Фрэнку удалось бы занять только 15 386 место.

Ранее сообщалось, что производитель пива Bud потерял 5 миллиардов долларов после запуска рекламы с моделью-трансгендером.
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