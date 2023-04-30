Олимпийская спортсменка Мара Ямаути раскритиковала участие транс-женщины в женском забеге в Лондоне

Транс-женщина участвовала в женском марафоне в Лондоне и дошла до финала после более 6000 участниц. В спортсменке зрители узнали 54-летнего персонального тренера, биологического мужчину Гленика Фрэнка, неоднократно до этого участвовавшего в мужских марафонах, но ни разу не одержавшего победу.