Олимпийская спортсменка Мара Ямаути раскритиковала участие транс-женщины в женском забеге в Лондоне

Транс-женщина участвовала в женском марафоне в Лондоне и дошла до финала после более 6000 участниц. В спортсменке зрители узнали 54-летнего персонального тренера, биологического мужчину Гленика Фрэнка, неоднократно до этого участвовавшего в мужских марафонах, но ни разу не одержавшего победу.
Спортсменка, занявшая шестое место в марафоне на Олимпийских играх в Пекине, третья по скорости женщина в беге на дистанции в истории Великобритании Мара Ямаути прокомментировала участие Фрэнка в забеге, назвав неправильным допуск биологического мужчины к женским соревнованиям.
«Почти 14 000 женщин финишировали в худшем положении из-за него», — заявила атлетка.
В забеге участвовало 20 123 женщин, среди которых транс-спортсмен занял 6160 место, обойдя около 14 000 соперниц. При этом, исходя из затраченного на прохождение дистанции время, в марафоне среди мужчин Фрэнку удалось бы занять только 15 386 место.
Ранее сообщалось, что производитель пива Bud потерял 5 миллиардов долларов после запуска рекламы с моделью-трансгендером.