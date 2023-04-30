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Российский блогер Ида Галич призналась, что не хочет отношений

Шоу-бизнес
Российский блогер Ида Галич призналась, что не хочет отношений

Блогер Ида Галич раскрыла несколько подробностей своей личной жизни.

Девушка рассказала в своих социальных сетях, что сейчас рядом с ней есть мужчина, который не требует от нее серьезных отношений. И такой расклад нравится Галич.

Последние отношения вымотали ее. Звезда сообщила, что сейчас не хочет и просто не готова к новому серьезному роману. Блогер считает, что еще как минимум год она собирается жить для себя, ведь пора научиться ладить с сомой собой.

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