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Конгрессмен Гетц: Американские власти считают проекты аудита средств для Украины выгодными Владимиру Путину

Политика
Конгрессмен Гетц: Американские власти считают проекты аудита средств для Украины выгодными Владимиру Путину

Власти Соединенных Штатов считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Украине средств, создаются «для Владимира Путина». Об этом рассказал член палаты представителей США Мэтт Гетц.

«Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — высказался конгрессмен, пародируя заявления коллег.

Он подчеркнул, что американские власти должны вести прозрачную деятельность не только в отношении финансовой помощи Киеву, но и в военной.

Также в своем проекте Гетц предлагает раскрыть правду о присутствии американских военных на Украине.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине еще 23 млрд долларов «помощи» в течение года.
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