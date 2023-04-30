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Responsible Statecraft: США должны побудить Украину на территориальные уступки

Политика
Responsible Statecraft: США должны побудить Украину на территориальные уступки

Обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон выразил мнение, что после призыва США к территориальным уступками Украина согласится на такие условия ради сохранения репутации американских партнеров.

Лэрисон считает, что резолюция, которая призывает Соединенные Штаты добиваться возвращения Украины к границам 1991 года и включить ее в альянс НАТО, представляет собой угрозу и может надолго продлить противостояние между государствами.

Также он добавил, что американской стороне придется принудить Киев к действию публично, чтобы мировое сообщество обратило внимание.

Свою позицию обозреватель объясняет риском эскалации конфликта в случае попытки Киева возвращения своих территорий. Он считает, что Украине не в силах выиграть в противоборстве с Россией.

Ранее обозреватель New York Times заявил, что уставшие украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление.
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