Директор ФБР пожаловался на нехватку специалистов по кибербезопасности для отражения «китайской угрозы»

Глава Федерального бюро расследований утверждает, что даже если все агенты и разведаналитики ФБР будут заниматься лишь китайскими киберугрозами, то хакеров из Поднебесной все равно будет минимум в 50 раз больше, чем «киберперсон» ФБР.