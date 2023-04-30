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Директор ФБР пожаловался на нехватку специалистов по кибербезопасности для отражения «китайской угрозы»

Общество
Директор ФБР пожаловался на нехватку специалистов по кибербезопасности для отражения «китайской угрозы»

США в 50 раз уступают Китаю по числу сотрудников, работающих в сфере борьбы с киберугрозами. Такое утверждение в четверг озвучил директор департамента Кристофер Рэй на заседании комитета по расходам Палаты представителей конгресса США по вопросам ассигнований.

Глава Федерального бюро расследований утверждает, что даже если все агенты и разведаналитики ФБР будут заниматься лишь китайскими киберугрозами, то хакеров из Поднебесной все равно будет минимум в 50 раз больше, чем «киберперсон» ФБР.

Ранее издание Redacted News сообщило, что США все больше забывает об Украине, заостряя свое внимание на возможном конфликте с КНР.
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