На ликвидации лесных пожаров в Бурятии работали 230 человек

В Бурятии 29 апреля в тушении лесных пожаров участвовали 230 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба республиканского лесного хозяйства.
По данным ведомства, за последние сутки проводились работы по тушению пожаров в Еравнинском, Баргузинском и Баунтовском районах Бурятии. Площадь возгорания составила 675 гектаров.
«На тушении работало 232 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники», — сказано в сообщении.
Утром, 30 апреля, тушение двух лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах продолжается. В Баргузинском районе пожар ликвидировали.
Отмечается, что все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее сообщалось, что более ста человек приняло участие в ликвидации лесных пожаров в Бурятии.