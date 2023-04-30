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На ликвидации лесных пожаров в Бурятии работали 230 человек

Происшествия
На ликвидации лесных пожаров в Бурятии работали 230 человек

В Бурятии 29 апреля в тушении лесных пожаров участвовали 230 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба республиканского лесного хозяйства.

По данным ведомства, за последние сутки проводились работы по тушению пожаров в Еравнинском, Баргузинском и Баунтовском районах Бурятии. Площадь возгорания составила 675 гектаров.

«На тушении работало 232 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники», — сказано в сообщении.

Утром, 30 апреля, тушение двух лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах продолжается. В Баргузинском районе пожар ликвидировали.

Отмечается, что все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что более ста человек приняло участие в ликвидации лесных пожаров в Бурятии.
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