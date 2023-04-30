Вегетарианское меню фестиваля Hafensommer в этом году вызвал жаркие споры в мэрии Вюрцбурга

Фестиваль Hafensommer который пройдет в Вюрцбурге с 21 июля по 6 августа, в этом году пройдет без мясных закусок, колбас и бургеров. Управление культуры решило отказаться от блюд из мяса и рыбы в пользу вегетарианской кухни, сообщает Merkur.de.
Решение вызвало недовольство у Христианско-социального союза в лице ее лидера Вольфганга Рота. Руководство партии ХСС гневно высказался о «вегетарианской диете», в то время как лидер фракции зеленых Сандра Ворлова заявила, что отсутствие мяса на «портовом лете» (самоназвание фестиваля) не самая важная проблема на фоне изменений климата и перегревов.
Управление культуры в Вюрцбурге заявило, что подобное решение было принято на фоне падения спроса на мясо, так как власти стараются прислушиваться к тенденциям. Уже в прошлом году фестиваль прошел в духе пескетерианства — мясо было исключено из меню, но посетителям предлагались рыбные блюда. В этом году решили отказаться и от блюд из морских обитателей.
Ранее сообщалось, что риск развития большинства опасных заболеваний у вегетарианцев оказался ниже, чем у мясоедов.