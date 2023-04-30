Вегетарианское меню фестиваля Hafensommer в этом году вызвал жаркие споры в мэрии Вюрцбурга

Управление культуры в Вюрцбурге заявило, что подобное решение было принято на фоне падения спроса на мясо, так как власти стараются прислушиваться к тенденциям. Уже в прошлом году фестиваль прошел в духе пескетерианства — мясо было исключено из меню, но посетителям предлагались рыбные блюда. В этом году решили отказаться и от блюд из морских обитателей.