КНДР выразила недовольство в связи с визитом главы Южной Кореи в США

Республика Корея и США ранее приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание группы, на которой будут обсуждаться вопросы ядерной сферы, разработки конкретных планов его применения, а также стратегическое планирование и реагирование на угрозы со стороны Северной Кореи.