Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

КНДР выразила недовольство в связи с визитом главы Южной Кореи в США

Политика
КНДР выразила недовольство в связи с визитом главы Южной Кореи в США

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что приезд главы Южной Кореи в Соединенные Штаты является провокацией и проявлением враждебности по отношению к Пхеньяну.

Республика Корея и США ранее приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание группы, на которой будут обсуждаться вопросы ядерной сферы, разработки конкретных планов его применения, а также стратегическое планирование и реагирование на угрозы со стороны Северной Кореи.

Президенты двух стран подтвердили укрепление отношений в сфере совместной обороны.

Южная Корея заручилась поддержкой США в случае ядерного нападения КНДР.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость расширения сил сдерживания.
южная корея кндр США
Военкоры ФАН