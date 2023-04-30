КНДР выразила недовольство в связи с визитом главы Южной Кореи в США

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что приезд главы Южной Кореи в Соединенные Штаты является провокацией и проявлением враждебности по отношению к Пхеньяну.
Республика Корея и США ранее приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание группы, на которой будут обсуждаться вопросы ядерной сферы, разработки конкретных планов его применения, а также стратегическое планирование и реагирование на угрозы со стороны Северной Кореи.
Президенты двух стран подтвердили укрепление отношений в сфере совместной обороны.
Южная Корея заручилась поддержкой США в случае ядерного нападения КНДР.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость расширения сил сдерживания.