Орбиту МКС скорректировали почти на два километра перед запуском корабля «Прогресс МС-23»

Госкорпорация «Роскосмос» заявила, что орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали для условий запуска грузового корабля «Прогресс МС-23», который запланирован на 24 мая 2023 года.
«В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км», — сообщила российская госкорпорация.
Действие выполнено с помощью двигателей корабля «Прогресс МС-22», которые пристыкованы к МКС. Их включили в 03:31 по московскому времени и действовали 716,8 секунды.
На данный момент на МКС находятся космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев, также астронавты NASA Вуди Хобург, Стивен Боуэн, Фрэнк Рубио и один астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.
Ранее сообщалось, что NASA планирует свести МКС с орбиты до 2031 года.