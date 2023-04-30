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Телеканал CNN перечислил основные факторы риска для анонсированного Киевом контрнаступления

Армия
Телеканал CNN перечислил основные факторы риска для анонсированного Киевом контрнаступления

Издание CNN сообщает, что украинские вооруженные силы готовы начать контрнаступление, но существует несколько факторов, которые могут затянуть этот процесс.

Один из таких факторов — российская линия обороны, которая простирается на сотни миль по южному фронту и включает в себя противотанковые рвы, заграждения, минные поля и траншеи.

Эксперты утверждают, что эти укрепления строятся на огромном участке от Крыма до Донецка. Кроме того, отсутствие эффекта неожиданности и превосходство России в воздухе могут помешать наступлению.

Владимир Зеленский на этой неделе анонсировал контратаку в направлении Крыма, но ее начало может быть затянуто из-за вышеперечисленных факторов, считают аналитики.

Ранее обозреватель американской газеты New York Times Майкл Швирц заявил, что контрнаступление Украины закончится поражением.
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