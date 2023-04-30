Bloomberg: пользователи PlayStation 5 стали реже покупать новые игры

По данным отчета Sony в четвертом квартале 2022 года, более 38 миллионов консолей по всему миру были отгружены с запуска PlayStation 5. Кроме того, количество активных пользователя PlayStation Network сократилось с 112 до 108 миллионов, а число подписчиков PS Plus снизилось до 47.4 миллионов. Хидеки Ясуда полагает, что Sony нужно больше времени, чтобы превратить владельцев консолей в активных игроков.