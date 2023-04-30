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Bloomberg: пользователи PlayStation 5 стали реже покупать новые игры

Общество
Bloomberg: пользователи PlayStation 5 стали реже покупать новые игры

Компания Sony столкнулась с проблемами в продаже игр для консолей PlayStation. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика Toyo Securities Хидеки Ясуда.

По данным отчета Sony в четвертом квартале 2022 года, более 38 миллионов консолей по всему миру были отгружены с запуска PlayStation 5. Кроме того, количество активных пользователя PlayStation Network сократилось с 112 до 108 миллионов, а число подписчиков PS Plus снизилось до 47.4 миллионов. Хидеки Ясуда полагает, что Sony нужно больше времени, чтобы превратить владельцев консолей в активных игроков.

Другим фактором, является отсутствие крупных новинок от студии Sony в прошлом квартале. Даже выход PlayStation VR2 не привел к росту продаж.

Ранее сообщалось, что картинка созданная нейросетью победила на фотоконкурсе Sony World Photography Awards 2023.
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