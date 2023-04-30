Семья обвиняемого в распространении документов Пентагона Джейка Трейшейра впервые прокомментировала его арест

Семья военнослужащего ВВС США Джейка Тейшейра, обвиненного в утечке сверхсекретных документов Пентагона, в пятницу впервые после его ареста 13 апреля сделала заявление в прессе, передает NBC News.
Федеральный суд в четверг не вынес решения по по делу военнослужащего, но отказался освобождать его в зале суда. На следующий день после этого близкие обвиняемого высказали в прессе свою поддержку 21-летнему мужчине.
«Его родители и большая семья стоят вместе в знак солидарности и поддержки Джека Тейшейры в этом очень трудном и запутанном испытании», — заявила его семья.
Судья Дэвид Хеннесси все еще не вынес решения по делу, но выслушал аргументы обвинения и защиты. Сам Трейшейр своей вины не признает.
Ранее сообщалось, что задержанному в четверг по обвинению в распространении документов Пентагона Джеку Трейшейру может грозить наказание в виде лишения свободы на десятки лет.