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Семья обвиняемого в распространении документов Пентагона Джейка Трейшейра впервые прокомментировала его арест

Общество
Семья обвиняемого в распространении документов Пентагона Джейка Трейшейра впервые прокомментировала его арест

Семья военнослужащего ВВС США Джейка Тейшейра, обвиненного в утечке сверхсекретных документов Пентагона, в пятницу впервые после его ареста 13 апреля сделала заявление в прессе, передает NBC News.

Федеральный суд в четверг не вынес решения по по делу военнослужащего, но отказался освобождать его в зале суда. На следующий день после этого близкие обвиняемого высказали в прессе свою поддержку 21-летнему мужчине.

«Его родители и большая семья стоят вместе в знак солидарности и поддержки Джека Тейшейры в этом очень трудном и запутанном испытании», — заявила его семья.

Судья Дэвид Хеннесси все еще не вынес решения по делу, но выслушал аргументы обвинения и защиты. Сам Трейшейр своей вины не признает.

Ранее сообщалось, что задержанному в четверг по обвинению в распространении документов Пентагона Джеку Трейшейру может грозить наказание в виде лишения свободы на десятки лет.
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