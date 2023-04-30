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Президент США пообещал, что Белый дом будет бороться за освобождение арестованного в России Эвана Гершковича

Политика
Президент США пообещал, что Белый дом будет бороться за освобождение арестованного в России Эвана Гершковича

Президент США Джо Байден на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме заявил, что вашингтонская администрация многое делает для освобождения арестованного в России за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.

«Мы каждый день работаем, чтобы обеспечить его освобождение. Ищем возможности и инструменты для его возвращения домой», — прокомментировал президент Америки.

Также Джо Байден сообщил, что уже встречался с родными Гершковича.

Раннее в США заявили о невозможности посещения американскими консулами задержанного журналиста Эвана Гершковича.
Военкоры ФАН