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Репер Джиган публично извинился перед Оксаной Самойловой на ее дне рождении

Шоу-бизнес
Репер Джиган публично извинился перед Оксаной Самойловой на ее дне рождении

После объявления о воссоединении знаменитости Джиган и Оксана Самойлова снова демонстрируют любовь в социальных сетях.

В интернете стали обсуждать самый трогательный момент, который произошел на дне рождении Оксаны Самойловой. Репер публично попросил прощение у модели, чем восхитил публику. Данный момент был запечатлен гостями на празднике девушки и выложен в социальные сети.

«Прости меня за все косяки», – обратился музыкант к имениннице.

Ранее стало известно, что Рэпер Джиган и Оксана Самойлова публично сообщили о своем воссоединении
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