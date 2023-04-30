Репер Джиган публично извинился перед Оксаной Самойловой на ее дне рождении

После объявления о воссоединении знаменитости Джиган и Оксана Самойлова снова демонстрируют любовь в социальных сетях.
В интернете стали обсуждать самый трогательный момент, который произошел на дне рождении Оксаны Самойловой. Репер публично попросил прощение у модели, чем восхитил публику. Данный момент был запечатлен гостями на празднике девушки и выложен в социальные сети.
«Прости меня за все косяки», – обратился музыкант к имениннице.
Ранее стало известно, что Рэпер Джиган и Оксана Самойлова публично сообщили о своем воссоединении