Сооснователь Twitter Джек Дорси раскритиковал действия Илона Маска на посту главы компании

Один из пользователей соцсети выложил комментарий, что он огорчен последствиями покупки компании Маском, Дорси также согласился с его мнением, но заявил, что Twitter не смог бы выжить в качестве публичной компании. Покупка сервиса Илоном Маском являлась единственным решением.