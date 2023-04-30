Сооснователь Twitter Джек Дорси раскритиковал действия Илона Маска на посту главы компании

Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси раскритиковал подход к руководству компанией нынешнего владельца Илона Маска. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Дорси считает, что все пошло не так, как планировалось. Также он несогласен с платным подтверждением аккаунтов за 8 долларов в месяц, поскольку считает это ловушкой.
Экс-глава компании сомневается в правильности действий Маска, потому что выбрал неподходящее время для продажи Twitter. Дорси сожалеет, что настаивал в свое время на сделке с предпринимателем.
Один из пользователей соцсети выложил комментарий, что он огорчен последствиями покупки компании Маском, Дорси также согласился с его мнением, но заявил, что Twitter не смог бы выжить в качестве публичной компании. Покупка сервиса Илоном Маском являлась единственным решением.
Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на блокировку его последнего поста в Twitter.