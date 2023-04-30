Вирусолог Альтштейн предсказал незначительную волну ковида уже в мае

В мае в России может начаться очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекции, но особенно значительной она не будет, озвучил свой прогноз вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.
Специалист отметил, что предыдущая волна ковида началась в январе. На ее пике было зарегистрировано 13 тысяч случаев заболеваемости вирусом. По его словам, снижение темпов заболеваемости COVID-19 идет медленно. Роспотребнадзор ранее высказал аналогичное мнение. Количество заболевших в период наибольшего подъема заболевания колеблется от 0 до 20 тысяч.
Ранее сообщалось, что комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак-Д для профилактики коронавирусной инфекции у детей от шести до 11 лет внесена в государственный реестр лекарственных средств.