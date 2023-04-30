Вирусолог Альтштейн предсказал незначительную волну ковида уже в мае

Специалист отметил, что предыдущая волна ковида началась в январе. На ее пике было зарегистрировано 13 тысяч случаев заболеваемости вирусом. По его словам, снижение темпов заболеваемости COVID-19 идет медленно. Роспотребнадзор ранее высказал аналогичное мнение. Количество заболевших в период наибольшего подъема заболевания колеблется от 0 до 20 тысяч.