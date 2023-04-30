Минобороны РФ: Российские военные разгромили украинский пункт управления беспилотниками в районе Херсона

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ, а также склад с боеприпасами и техникой в районе Херсона.
«Артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны ВСУ», — рассказал Рулев.
Он добавил, что на этом направлении уничтожено 30 украинских военнослужащих.
Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных БПЛА, также военные РФ уничтожили более десятка боевых бронированных машин противника.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили до 10 военных ВСУ на Херсонском направлении.