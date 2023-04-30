Певец Николай Басков прокомментировал поцелуй с Любовью Успенской

Никто и не подумал бы о связи 46-летнего Баскова и 69-летней Успенской, если бы не поцелуй. На одном из мероприятий артист поддержал шутку коллеги неожиданным образом. Как сообщил певец, больше не осталось красивых блондинов в России, после чего страстно поцеловал Успенскую. Как заявил певец, артистам не надо именно так сходиться, чтобы вызвать какой-то ажиотаж.