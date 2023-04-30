Интим за аренду: британские женщины столкнулись с проблемой при попытке снять жилье

Жительниц Великобритании принуждают к «сексу ради выживания». Участившиеся случаи сексуального насилия связаны с резким увеличением стоимости аренды. Об этом сообщает газета The Guardian.
Британских женщин принуждают к интимной близости в качестве платы за «покрытие» аренды. Им приходится вступать в половую связь, чтобы снимать жилье.
По данным издания, в такую ситуацию в основном попадают беженцы и мигранты. В Британии задумались о создании законодательной базы для наказания подобных арендодателей.
Ранее сообщалось, что около 210 тел мигрантов были выброшены на берег Туниса за две недели.