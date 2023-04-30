Эксперты сообщили, во сколько обойдется огородникам набор дачного инвентаря в этом году

В апреле этого года российские садоводы-огородники тратили на инвентарь, семена и саженцы около 2 тысяч рублей. В прошлом году расходы на эти товары не превышали 1,2 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».
Благодаря тому, что погода в европейской части России в апреле была теплой, многие горожане раньше отправились на дачи.
По данным специализированного ресурса «Чек Индекс», число покупок садового инвентаря в апреле 2023 года возросло на 7% по сравнению с прошлым годом. Рассаду стали покупать чаще на 47%, а саженцы на 39%.
В среднем на набор садово-огородного инвентаря россияне тратили 1 946 рублей. А покупка тележек и тачек увеличивала траты на 7 тысяч рублей.
Год назад покупка семян, граблей и лопат обходилась садоводам в 1,2 тысячи рублей.
Как отметили аналитики «Чек Индекса», в этом году россияне вновь готовятся к посадкам основательно. Об этом свидетельствует возросший интерес к инвентарю и товарам садоводства в районах, прилегающих к мегаполисам.
Ранее сообщалось, что штраф в размере 50 тысяч рублей может грозить дачнику за беспорядок и мусор на участке.