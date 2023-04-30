В отношении 20-летней жительницы Адыгеи возбуждено уголовное дело по факту растления малолетней сестры

20-летнию жительницу Адыгеи обвинили в совращении малолетней сестры. В отношении девушки возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемая издевалась над младшей сестрой в течение пяти лет пока родителей не было дома. В настоящее время жертве насилия еще нет 14 лет.
О результатах расследования будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Если 20-летнюю жительницу Адыгеи признают виновной, по законодательству РФ ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15, до 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области, пока родителей не было дома, 16-летний подросток совершил сексуальное насилие в отношении своей 11-летней сестры.