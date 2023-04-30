Кинолог Голубев: креативные стрижки могут быть вредны для собаки

От качества стрижки собаки зависят не только порядок в доме и внешний вид питомца, но и здоровье животного, поэтому в этом вопросе лучше следовать правилам. Подробнее об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Специалист сообщил, что при выборе способов ухода за шерстью руководствоваться стоит в первую очередь потребностями породы. В случае необходимости шерсть собаки должна быть вычесана или выщипана вручную. Если не обращать на это внимания, то шерсть может потерять природный блеск, спутаться с колтунами, а так же сильно линять.
Тип шерсти, по словам профессионала, также влияет на особенность и периодичность стрижки. Например, для собак с подшерстком, требуется только нечастая гигиеническая стрижка, и короткие «прически» им противопоказаны. Это может нарушить природную терморегуляцию и спровоцировать замедление роста волос, а то и вовсе их выпадение.
Ранее стало известно, что петербуржец решил добиться через суд отмены намордников в метро для собак-поводырей.