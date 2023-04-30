Кинолог Голубев: креативные стрижки могут быть вредны для собаки

Специалист сообщил, что при выборе способов ухода за шерстью руководствоваться стоит в первую очередь потребностями породы. В случае необходимости шерсть собаки должна быть вычесана или выщипана вручную. Если не обращать на это внимания, то шерсть может потерять природный блеск, спутаться с колтунами, а так же сильно линять.