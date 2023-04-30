Российские зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник Bayraktar вооруженных сил Украины

Командир подразделения с позывным «Ректор» сообщил, что российские зенитчики первой танковой армии Западного военного округа сбили беспилотник Bayraktar, принадлежавший украинской армии. Об этом пишут РИА Новости.
Российский военный рассказал, что обнаруженный летательный аппарат по всем характеристикам совпадает с БПЛА турецкого производства. Аппарат был сбит при помощи ракеты.
«Ректор» добавил, что украинский беспилотник корректировал обстрел по российским войскам. После уничтожения летательного аппарата точность противника значительно снизилась.
«Кстати, расхваленные "Байрактары" прекрасно наш комплекс уничтожает. Это в принципе полуучебная цель, на полигонах мы обстреливаем более тяжелые цели», — упомянул солдат.
Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС РФ благодаря разведданным с коптеров заманили боевиков ВСУ в ловушку на Авдеевском направлении.