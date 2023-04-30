New York Times: уставшие украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление

Обозреватель американской газеты New York Times Майкл Швирц заявил, что контрнаступление Украины закончится поражением.
«Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи, но также и недостатки своей армии», — сказал он.
В доказательство своей правоты он привел скептические высказывания американских официальных лиц о способности ВСУ кардинально переломить ситуацию в свою пользу в результате наступления.
Помимо этого, у украинских солдат сокращаются запасы оружия, а после 14 месяцев непрекращающихся боев украинские военные очень измотаны, заключил Швирц.
Ранее Washington Post сообщал, что контрнаступление Киева не оправдает надежд Украины и США.