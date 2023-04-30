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Около 210 тел мигрантов были выброшены на берег Туниса за две недели

Происшествия
Около 210 тел мигрантов были выброшены на берег Туниса за две недели

Береговая охрана Туниса сообщила, что за последние две недели на побережье были обнаружены тела 210 нелегальным мигрантов, пытавшихся перебраться в Европу. Об этом сообщает AP.

Огромное количество людей, пытающихся попасть на итальянское побережье, отплывают с пляжей восточного Сфакс, островов Керкеннах и Махдии. Перегруженные лодки не выдерживают вес мигрантов, превышающий в несколько раз допустимое значение, и суда уходят на дно.

На побережье эти трех пунктов за последние 10 дней найдены около 70 тел. Найденные трупы переполняют морг больницы Хабиба Бургибы в Сфаксе.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 23 африканских мигранта пропали без вести и четверо погибли в попытке пересечь Средиземное море.
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