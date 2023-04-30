Около 210 тел мигрантов были выброшены на берег Туниса за две недели

Огромное количество людей, пытающихся попасть на итальянское побережье, отплывают с пляжей восточного Сфакс, островов Керкеннах и Махдии. Перегруженные лодки не выдерживают вес мигрантов, превышающий в несколько раз допустимое значение, и суда уходят на дно.