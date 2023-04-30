Тетя Елены Блиновской Галина Алцыбеева высказала свое мнение об аресте племянницы

Тетя обвиняемой в неуплате налогов блогера Елены Блиновской Галина Алцыбеева посочувствовала положению племянницы, подчеркнув, что в задержании она виновата сама. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.
«Налоги платить надо! Это все знают прекрасно. Я не знаю — с таких больших денег без проблем бы налоги заплатила и работала дальше. Народ же ходит к ней. Не знаю, я вообще не понимаю этого», — рассказала она.
Алцыбеева отметил, что у неё никогда не было разногласий с известной родственницей, и не могло быть, поскольку из-за напряженного графика «королевы марафонов» они давно не виделись.
Ранее стало известно, что На блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста.