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Тетя Елены Блиновской Галина Алцыбеева высказала свое мнение об аресте племянницы

Шоу-бизнес
Тетя Елены Блиновской Галина Алцыбеева высказала свое мнение об аресте племянницы

Тетя обвиняемой в неуплате налогов блогера Елены Блиновской Галина Алцыбеева посочувствовала положению племянницы, подчеркнув, что в задержании она виновата сама. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Налоги платить надо! Это все знают прекрасно. Я не знаю — с таких больших денег без проблем бы налоги заплатила и работала дальше. Народ же ходит к ней. Не знаю, я вообще не понимаю этого», — рассказала она.

Алцыбеева отметил, что у неё никогда не было разногласий с известной родственницей, и не могло быть, поскольку из-за напряженного графика «королевы марафонов» они давно не виделись.

Ранее стало известно, что На блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста.
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