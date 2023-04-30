Президент США Джо Байден встретился с семьей корреспондента Эвана Гершковича

Президент США Джо Байден встретился с семьей сотрудника издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенных Штатов.
Неформальная встреча прошла в субботу, 29 апреля в Вашингтоне. Президент и первая леди США Джилл Байден встретились с родителями американского гражданина — Михаилом Гершковичем и Эллой Мильман.
Это уже не первый контакт первого лица США с родственниками задержанного журналиста. В начале апреля Байден позвонил семье Гершковича во время перелета в Ирландию.