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Президент США Джо Байден встретился с семьей корреспондента Эвана Гершковича

Общество
Президент США Джо Байден встретился с семьей корреспондента Эвана Гершковича

Президент США Джо Байден встретился с семьей сотрудника издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенных Штатов.

Неформальная встреча прошла в субботу, 29 апреля в Вашингтоне. Президент и первая леди США Джилл Байден встретились с родителями американского гражданина — Михаилом Гершковичем и Эллой Мильман.

Это уже не первый контакт первого лица США с родственниками задержанного журналиста. В начале апреля Байден позвонил семье Гершковича во время перелета в Ирландию.
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