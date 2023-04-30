Газета Washington Post перечислила страны, препятствующие курсу США в украинском вопросе

Ряд стран, таких как Индия, Пакистан, Бразилия, Египет не одобряют позицию США по вопросам, связанным с украинским кризисом. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на попавшие в открытый доступ документы Пентагона.
«Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден», — говорится в статье.
В слитых материалах Пентагона сказано, как Египет, Индия и Пакистан препятствовали реализации политики Вашингтона на международных площадках, в том числе в ООН.
Ранее политик Аджаму Барака осудил правительство США за отдаление Германии и Франции.