Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Газета Washington Post перечислила страны, препятствующие курсу США в украинском вопросе

Политика
Газета Washington Post перечислила страны, препятствующие курсу США в украинском вопросе

Ряд стран, таких как Индия, Пакистан, Бразилия, Египет не одобряют позицию США по вопросам, связанным с украинским кризисом. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на попавшие в открытый доступ документы Пентагона.

«Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден», — говорится в статье.

В слитых материалах Пентагона сказано, как Египет, Индия и Пакистан препятствовали реализации политики Вашингтона на международных площадках, в том числе в ООН.

Ранее политик Аджаму Барака осудил правительство США за отдаление Германии и Франции.
вашнгтон США политика
Военкоры ФАН