Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести штраф до миллиарда рублей за утечку персональных данных

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов отправил предложение главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой ввести штрафы до одного миллиарда рублей за утечку персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский депутат считает, что сегодняшние реалии требуют ужесточения методов работы с персональными данными. Компании, которые допустили утечку данных, должны нести административную ответственность в размере до 1 миллиарда рублей.
«В целом речь идет об их продаже сторонним лицам, а также о распространении на так называемых «теневых форумах» Сети. Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить», — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что вместе с этим также нужно учитывать мнения компаний, поэтому необходимо ввести «верхний потолок» штрафа за подобные утечки.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают возможность внесения поправок в закон о военном положении.