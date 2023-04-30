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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась платить 12 000 фунтов за «утерянные халаты и тапочки»

Общество
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась платить 12 000 фунтов за «утерянные халаты и тапочки»

Счет за пребывание в поместье Чевинг, утерянные вещи, еду и напитки на общую сумму 12000 фунтов стерлингов предъявили бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, занимавшей этот пост 45 дней осенью прошлого года. Экс-лидер правительства страны отказалась выплачивать деньги и потребовала «точный счет».

Трасс пребывала на премьер-министра страны всего 45 дней. Она заступила на должность 6 сентября 2022 года, а уже 20 октября объявила об отставке. В период подготовки к новому посту, она занимала роскошное поместье Чевинг со 115 комнатами в графстве Кент.

Во время проживания она устраивала встречи с представителями партии, которые перерастали в вечеринки. Правительство предоставило ей счета за все расходы, включая утерю махровых халатов и тапочек, еду и вино, которые подавалась на встречах.

«Они также возражали против идеи, что налогоплательщик должен оплачивать счета за то, что в основном было серией летних вечеринок, и говорят, что она должна за это более 12 000 фунтов стерлингов», — приводит Daily Mail слова близкого к ситуации источника.

Правительство заявило, что Трасс использовала поместье для партийных дел, а не государственных, что не должно оплачиваться из бюджета страны. Экс-глава правительства заявила, что она не собирается ничего оплачивать, прежде чем ей предоставят точный счет.

Ранее сообщалось, что после заявления об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс курс нацвалюты страны вырос на 0,5% в паре с долларом.
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