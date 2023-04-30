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Житель Техаса застрелил пятерых соседей после их жалоб на шум

Происшествия
Житель Техаса застрелил пятерых соседей после их жалоб на шум

Житель Техаса убил пятерых соседей, после того, как они попросили его прекратить стрельбу во дворе. Об этом сообщает Associated Press.

Нападение произошло поздним вечером в четверг недалеко от города Кливленд. Мужчину попросили быть потише, поскольку звуки выстрелов мешали спать жильцам соседнего дома. В ответ американец достал винтовку AR-15 и открыл огонь.

Шериф округа Сан-Хасинто Грег Кейперс рассказал, что жертвами стали пять человек, включая восьмилетнего ребенка.

Подозреваемого 38-летниего Франсиско Оропеза задержали лишь спустя 18 часов после стрельбы.

Ранее сообщалось, что Ильназа Галявиева признали виновным и приговорили к пожизненному сроку по делу о стрельбе в казанской школе
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