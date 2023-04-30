Бывшая солистка Spice Girls Джерри Халлиуэлл рассказала о своей личной жизни после ухода из группы

Миллиарды мужчин крутились вокруг Джерри, но завоевать ее сердце так и не удалось. Ее жизнь перевернулась на 180 градусов лишь после 40 лет. Отец ее первого ребенка — сценарист Саша Джервази. Увы, он не признал свою дочь и Джерри осталась одна с маленькой девочкой на руках.