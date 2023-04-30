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Бывшая солистка Spice Girls Джерри Халлиуэлл рассказала о своей личной жизни после ухода из группы

Общество
Бывшая солистка Spice Girls Джерри Халлиуэлл рассказала о своей личной жизни после ухода из группы

Джерри Халлиуэлл рассказала, что выйти замуж никогда не поздно. Она поделилась подробностями личной жизни и позднего брака. Её слова приводит издание «Комсомольская правда».

Миллиарды мужчин крутились вокруг Джерри, но завоевать ее сердце так и не удалось. Ее жизнь перевернулась на 180 градусов лишь после 40 лет. Отец ее первого ребенка — сценарист Саша Джервази. Увы, он не признал свою дочь и Джерри осталась одна с маленькой девочкой на руках.

В ней увидеть ту же самую, неповторимую и единственную смог лишь гонщик Кристиан Хорнер. Когда они встретились, Кристиан был в гражданском браке и ждал рождения ребенка, но Джерри стала для него той самой, кого он искал на протяжении всей своей жизни.

Джерри бросила карьеру, чтобы позаботиться о своем счастье. Несмотря на то, что родители гонщика не приняли новую невесту, свадьба состоялось.

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