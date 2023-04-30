Спикер Госдумы Вячеслав Володин: нужны новые форматы для обеспечения решений президентов РФ и Кубы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что парламентам России и Кубы следует не только обеспечивать решения президентов двух стран, но и применять для этого новые форматы для достижения конкретных результатов.
«Крайне важно, чтобы парламенты со своей стороны делали все возможное не только для законодательного обеспечения принятых решений, но и сами через новые форматы, наполнение их конкретным содержанием делали все для развития отношений», — сказал Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом в кубинском парламенте.
Вячеслав Володин отметил, что сегодняшняя динамика отношений между Россией и Кубой обеспечивается главами государств.
По мнению спикера, новые форматы будут способствовать укреплению дружбы, сотрудничества и росту товарооборота.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с официальным визитом.