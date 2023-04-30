Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Токсиколог Водовозов: чудесные целебные свойства водки — миф

Общество
Токсиколог Водовозов: чудесные целебные свойства водки — миф

Токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью заявил, что целебные свойства водки являются мифом, который может довести людей до смертельных исходов. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Вокруг водки существуют мифы и легенды, они сложились в те времена, когда доступных лекарств не было. Аптечные препараты в XVII-XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка», — рассказал врач.

Также Водовозов добавил, что в прошлом водка использовалась в качестве обезболивающего, антисептика и других лекарств, но такой метод лечения не действовал. Современная медицина на данный момент позволяет лечиться намного эффективными и безопасными средствами.

По словам токсиколога, утверждения некоторых людей, что свойства водки «помогают» излечиться от недугов и болезней не имеют научного подтверждения.

«Масштабные исследования показали, что все «чудесные» свойства водки при тестировании «испаряются», — добавил врач.

Ранее эксперты рассказали, как аллергикам выжить весной на даче.
водка врач целебные свойства
Военкоры ФАН