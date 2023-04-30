Токсиколог Водовозов: чудесные целебные свойства водки — миф

Токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью заявил, что целебные свойства водки являются мифом, который может довести людей до смертельных исходов. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Вокруг водки существуют мифы и легенды, они сложились в те времена, когда доступных лекарств не было. Аптечные препараты в XVII-XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка», — рассказал врач.
Также Водовозов добавил, что в прошлом водка использовалась в качестве обезболивающего, антисептика и других лекарств, но такой метод лечения не действовал. Современная медицина на данный момент позволяет лечиться намного эффективными и безопасными средствами.
По словам токсиколога, утверждения некоторых людей, что свойства водки «помогают» излечиться от недугов и болезней не имеют научного подтверждения.
«Масштабные исследования показали, что все «чудесные» свойства водки при тестировании «испаряются», — добавил врач.
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