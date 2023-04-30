Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что пыталась предотвратить конфликт России и Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что всеми силами старалась предотвратить конфликт РФ и Украины, когда находилась у власти. Об этом она сказала в интервью немецкой газете Die Zeit.
«Я пыталась предотвратить эту ситуацию используя все, что было в моем распоряжении», — объяснила Меркель.
Ангела Меркель выступила в защиту своей политики в отношении России по урегулированию ситуации на Украине в 2014 году. Она назвала свои действия правильными в рамках Минского процесса.
Бывший канцлер не стала комментировать вопрос журналиста, чем закончатся военные действия на Украине. Но она подчеркнула, что необходимо продумать план, при котором конфликтующие стороны пойдут на переговоры.
Ранее Ангела Меркель рассказала о своих решениях на посту канцлера Германии, которые привели к расколу общества.