Портные подготовили алые коронационные мантии для Карла III и его супруги Камиллы

Портные подготовили для Карла III и его супруги Камиллы алые мантии к церемонии их коронации, которая пройдет в Лондоне 6 мая. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.
На трех исторических одеяниях подновили золотое шитье. Также сшили новую мантию для королевы Камиллы, впервые в истории украсив их насекомыми.
Традиционно личные мантии должны сшиваться заново для короля и королевы, а также иметь длину более пяти метров. В этот раз традицию принесли в жертву современной моде на экологичность.
Карл III заботиться о природе и имеет привычку донашивать костюмы, поэтому старейшее лондонское ателье Ede and Ravenscroft совместно с Королевской школой вышивки восстановили бархатные мантии матери Карла III Елизаветы II и деда монарха Георга VI, которые оторочены мехом канадского горностая.
Единственную новую мантию сшили для королевы-консорта Камиллы, которую украсили растительным узором из золота — васильками, курчавыми папоротниками, манжетками миртами, ландышами и стеблями дельфиниума. Также впервые в истории мантию украсили насекомыми — жуками и пчелами.
Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон лишилась дизайнерской сумочки за 695 фунтов стерлингов.