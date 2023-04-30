«Никто не святой»: телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с Еленой Блиновской

Елену Блиновскую отправили под домашний арест, женщине запрещено пользоваться социальными сетями. Спустя три дня после происшествия по поводу случившегося высказалась подруга — телеведущая Ксения Бородина.
Спустя шесть лет после знакомства с Блиновской Бородина рассказывала, как подписалась на блог «Королевы марафона». Телеведущую во всех соцсетях завалили вопросами, что она думает о ситуации с Блиновской. Сегодня теледива вышла на связь и в личном блоге постаралась защитить подругу.
«Никто не святой и все совершают ошибки», — написала Бородина
Ранее стало известно, что на блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста.