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«Никто не святой»: телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с Еленой Блиновской

Шоу-бизнес
«Никто не святой»: телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с Еленой Блиновской

Елену Блиновскую отправили под домашний арест, женщине запрещено пользоваться социальными сетями. Спустя три дня после происшествия по поводу случившегося высказалась подруга — телеведущая Ксения Бородина.

Спустя шесть лет после знакомства с Блиновской Бородина рассказывала, как подписалась на блог «Королевы марафона». Телеведущую во всех соцсетях завалили вопросами, что она думает о ситуации с Блиновской. Сегодня теледива вышла на связь и в личном блоге постаралась защитить подругу.

«Никто не святой и все совершают ошибки», — написала Бородина

Ранее стало известно, что на блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста.
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