«Никто не святой»: телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с Еленой Блиновской

Спустя шесть лет после знакомства с Блиновской Бородина рассказывала, как подписалась на блог «Королевы марафона». Телеведущую во всех соцсетях завалили вопросами, что она думает о ситуации с Блиновской. Сегодня теледива вышла на связь и в личном блоге постаралась защитить подругу.