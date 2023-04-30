Меркель рассказала о своих решениях на посту канцлера Германии, которые привели к расколу общества

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что некоторые решения, принятые ей на руководящем посту, привели к расколу в обществе. Об этом она сообщила в интервью изданию Die Zeit.
«Мне приходилось сталкиваться с ситуациями в политике, которые привели к расхождению во мнениях в Германии», — сказала Меркель.
Одним из подобных решений экс-канцлер назвала то, что в 2015 году она не стала закрывать границу для мигрантов. Тогда выбор экс-главы правительства привел к противоречиям и спорам внутри Германии.
Меркель упомянула и ситуацию на Украине, посоветовав не слишком сужать кругозор и не реагировать предвзято и негативно на предложения о переговорах.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Ангела Меркель несет ответственность за то, что Украина до сих пор не стала членом НАТО.