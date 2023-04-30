Дочь Глюк’оZы Лида призналась, что ей далеко до маминой «бурной молодости»

В последнее время Лидия Чистякова, старшая дочь певицы Глюк’оZы , выступающая под псевдонимом Ray! , все чаще появляется на публике и охотно общается с журналистами. Так в недавнем интервью девушка поделилась семейными подробностями.
Девушка рассказала, что Глюк’оZа во времена своей молодости делала куда более аморальные вещи, чем она сейчас. Так же юная певица сообщила, что их часто сравнивают с мамой, с чем девушка уже смирилась.
Ранее сообщалось, что Певица Глюкоза призналась в необходимости побыть одной. Певица сама прибывает в недоумении от своего состояния. Она всегда была энергичной и отдавала всю себя, но артистка поняла, что и у нее есть придел.