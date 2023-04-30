Папа Римский во время визита в Венгрию встретился с украинскими беженцами

Во время трехдневной поездки в Венгрию, папа римский Франциск встретился в Будапеште с беженцами, среди которых было значительное количество украинцев, сообщает информационное агентство Reuters.
В церкви Святой Елизаветы, где прошла встреча, собрались 600 участников. Еще 1000 человек пришли на площадь. Понтифик выслушал беженцев и призвал венгров к милосердию при помощи мигрантам.
«Даже среди боли и страданий, как только мы получили бальзам любви, мы находим мужество, необходимое для того, чтобы продолжать двигаться вперед», — сказал Папа Римский.
Франциск высказал надежду, что «не все еще потеряно» и в будущем все будет по другому.
Ранее сообщалось, что Понтифик в молитве попросил Бога помочь «украинскому народу прийти к миру». Он также попросил «пролить пасхальный свет» на русский народ.