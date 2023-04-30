Спикер кубинского парламента обвинил Соединенные Штаты в разжигании конфликта на Украине

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо заявил, что руководство США — виновники разжигания конфликта на Украине. При этом они пытаются путем информационного давления возложить ответственность на Россию.
Кубинский политик также осудил односторонние санкции против Российской Федерации.
«Мы выступаем против политики изоляции России посредством мощной медийной кампании, нацеленной на разжигание ненависти к РФ, которую стремятся обвинить в эскалации конфликта. Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы», — сказал Эстебан Ласо на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Гаване.
Он также отметил, что Куба против расширения и приближения НАТО к границам РФ.
Ранее эксперт Марсело Монтес сообщил о положительном влиянии визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу.