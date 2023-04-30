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Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера кубинского парламента Эстебана Ласо в Россию

Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера кубинского парламента Эстебана Ласо в Россию

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин пригласил спикера Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса в Россию. Об этом пишет Telegram-канал нижней палаты российского парламента.

Володин сообщил, что с 30 по 2 октября в РФ проведут международную парламентскую конференцию «Россия – Латинская Америка».

«Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию», — сказал Вячеслав Володин, обращаясь к кубинскому политику.

Ласо Эрнандес ответил согласием на приглашение.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем.
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