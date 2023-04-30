Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера кубинского парламента Эстебана Ласо в Россию

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин пригласил спикера Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса в Россию. Об этом пишет Telegram-канал нижней палаты российского парламента.