США все больше забывает об Украине, заостряя свое внимание на возможном конфликте с КНР. Об этом заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
«Мы здесь закончили. Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — прокомментировал он статью в Politico.
Статья описывает беспокойство Вашингтона относительно возможной неудачи ВСУ во время анонсированного контрнаступления. Власти страны озабочены тем, что провал Украины будет воспринят мировой общественностью, как провал США.
Американский политик, пожелавший остаться неизвестным, заявил Politico, что Вашингтон уже выполнил все свои обязательства перед Украиной, предоставив все необходимое для контрнаступления и увеличив поставки вооружение за последние несколько месяцев. Издание при этом отмечает, что уверенность в технической оснащенности не означает уверенность в тактической готовности.
Ранее сообщалось, что США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным.