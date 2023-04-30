Redacted News: Вашингтон потерял интерес к Украине и переключился на Китай

Американский политик, пожелавший остаться неизвестным, заявил Politico, что Вашингтон уже выполнил все свои обязательства перед Украиной, предоставив все необходимое для контрнаступления и увеличив поставки вооружение за последние несколько месяцев. Издание при этом отмечает, что уверенность в технической оснащенности не означает уверенность в тактической готовности.