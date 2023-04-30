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Политолог Александр Асафов назвал причины нападения польских властей на школу при посольстве РФ

Политика
Политолог Александр Асафов назвал причины нападения польских властей на школу при посольстве РФ

Нападение властей Польши на школу при посольстве России в Варшаве демонстрирует, что Европа стремительно теряет пространство для антироссийских действий, при этом информационную повестку, связанную с русофобией, поддерживать необходимо. Такое мнение выразил политический обозреватель и политолог Александр Асафов.

«И Польша и польская власть <...>, конечно, должна оставаться во флагмане этих процессов, она тоже изыскивает новые пути увеличения давления на Россию», — рассказал политолог в интервью телеканалу «Звезда».

Он отметил, что санкции себя уже исчерпали. Высылка сотрудников дипмиссии полякам уже неинтересна. Не имеют никакого эффекта как визиты на Украину, так и заявления об интеграции с Польшей. А предстоящие выборы требуют поддержания русофобии.

«Поэтому нужно образ врага и давление поддерживать. Поэтому, собственно, нашли еще одну точку — ворвались в школу. Я думаю, что мы услышим рассказы, насколько это действие было оправданным», — пояснил Асафов.

По мнению эксперта, польские власти намеренно сменили градус давления на Россию и вернули в повестку тему русофобии. Но Польша своими действиями только продемонстрировала свое бессилие перед Москвой, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание, захваченное польскими властями.
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