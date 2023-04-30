Политолог Александр Асафов назвал причины нападения польских властей на школу при посольстве РФ

Нападение властей Польши на школу при посольстве России в Варшаве демонстрирует, что Европа стремительно теряет пространство для антироссийских действий, при этом информационную повестку, связанную с русофобией, поддерживать необходимо. Такое мнение выразил политический обозреватель и политолог Александр Асафов.
«И Польша и польская власть <...>, конечно, должна оставаться во флагмане этих процессов, она тоже изыскивает новые пути увеличения давления на Россию», — рассказал политолог в интервью телеканалу «Звезда».
Он отметил, что санкции себя уже исчерпали. Высылка сотрудников дипмиссии полякам уже неинтересна. Не имеют никакого эффекта как визиты на Украину, так и заявления об интеграции с Польшей. А предстоящие выборы требуют поддержания русофобии.
«Поэтому нужно образ врага и давление поддерживать. Поэтому, собственно, нашли еще одну точку — ворвались в школу. Я думаю, что мы услышим рассказы, насколько это действие было оправданным», — пояснил Асафов.
По мнению эксперта, польские власти намеренно сменили градус давления на Россию и вернули в повестку тему русофобии. Но Польша своими действиями только продемонстрировала свое бессилие перед Москвой, резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание, захваченное польскими властями.