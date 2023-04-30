Политолог Александр Асафов назвал причины нападения польских властей на школу при посольстве РФ

Он отметил, что санкции себя уже исчерпали. Высылка сотрудников дипмиссии полякам уже неинтересна. Не имеют никакого эффекта как визиты на Украину, так и заявления об интеграции с Польшей. А предстоящие выборы требуют поддержания русофобии.